هالاند يرد على شائعات رحيله من سيتي

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 16:05

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

رد إرلينج هالاند هداف مانشستر سيتي على الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيله من الفريق السماوي، وكشف عن طموحاته هذا الموسم.

ويستعد سيتي لاستقبال كوبنهاجن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

وقال هالاند في مؤتمر صحفي: "أنا سعيد حقا في مانشستر سيتي، لا تعرف أبدا ما يحمله المستقبل ولكني سعيد هنا".

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وأضاف "عقدي مع سيتي؟ تركيزي ينصب بشكل أساسي الآن على أرض الملعب، هناك الكثير من المباريات، قبل يومين كان هناك دربي مانشستر، والآن دوري أبطال أوروبا، والأحد سنلاقي ليفربول، لذا أعتقد أنني يجب أن أركز على ذلك".

أكمل "لقد جئت إلى هنا وفزت بكل شيء، عمري 23 عامًا وتذوقت طعم الفوز بكل شيء، بالطبع أريد التتويج بالبطولات مرة أخرى".

وحقق هالاند مع سيتي ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وواصل "لقد أهدرت الكثير من الفرص، وسأواصل إهدار الفرص، كما سأواصل تسجيل الأهداف. ربما سأهدر فرصة كبيرة في المستقبل وتنتقدني الجماهير. لكنني لن أفكر في ذلك".

وتابع "ليونيل ميسي هو أفضل من لعب على الإطلاق. ربما عليه أن يعتزل حتى نفكر في لاعب آخر ليكون الأفضل".

مانشستر سيتي إرلينج هالاند
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