التشكيل - تغيير وحيد في الداخلية.. وثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 15:18

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - إحماء طلائع الجيش

أجرى عمرو حسن مدرب نادي الداخلية تغيير وحيد في تشكيل فريقه الذي سيواجه طلائع الجيش.

ويلعب الداخلية أمام طلائع الجيش بعد قليل ضمن الجولة 15 من الدوري الممتاز.

ودخل إسلام عبد النعيم في التشكيل الأساسي بدلا من زياد طارق الذي خاض مباراة الزمالك.

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وجاء تشكيل الداخلية لمواجهة طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: كريم يحيى- معاذ الحناوي- أحمد عماد- إيهاب سمير

في الوسط: محمود حسونة- كليتشي - آلان كيامبادي

الهجوم: إسلام عبد النعيم - مصطفى فوزي - محمود أوكا

في المقابل يعتمد عبد الحميد بسيوني مدرب طلائع الجيش على الثلاثي يسري وحيد وجودوين شيكا ومحمد حمدي زكي في يقادة هجوم فريقه.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

الحارس: محمد شعبان.

الدفاع: عبد الرحمن زولا – خالد سطوحي – عمرو طارق – أحمد متعب.

الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن أسامة "شيكا" – علي حمدي

الهجوم: يسري وحيد – جودوين شيكا – محمد حمدي زكي.

ويحتل طلائع الجيش المركز السابع برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الداخلية في المركز الـ18 (الأخير) برصيد 8 نقاط.

الداخلية طلائع الجيش
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