مؤتمر جوارديولا حول موقف لاعبيه من لقاء كوبنهاجن وهل يفكر في لقب دوري الأبطال الآن

رفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التفكير في إمكانية الحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه وهو يقترب من التأهل لدور الثمانية.

ويستعد سيتي لاستقبال كوبنهاجن في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز في الذهاب 3-1.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "جاك جريليش لن يكون جاهزا لمواجهة كوبنهاجن، ولا أعرف متى سيعود".

وأضاف "اختيار تشكيل الفريق ضد كوبنهاجن سيعتمد على كيفية تعافي اللاعبين من المباراة الأخيرة، وكيف يشعرون، وبعد ذلك سنختار صباح يوم المباراة".

وتابع "هدفنا الحالي فقط هو التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأكمل "الهدف الوحيد حاليا هو الفوز أمام كوبنهاجن. لم نتحدث عن الثلاثية الموسم الماضي حتى فزنا بها".

وحقق سيتي ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وشدد المدرب الإسباني "نحن نحترم كوبنهاجن. في كرة القدم أي شيء يمكن أن يحدث".

وأتم "دوري أبطال أوروبا أصبح أكثر صعوبة، الفرق أفضل، والمدربون أفضل. الأمر الآن أصعب مما كنت عليه عندما كنت في برشلونة".

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