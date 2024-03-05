رابطة الأندية توقع 3 عقوبات على مودرن فيوتشر

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة 3 عقوبات على نادي مودرن فيوتشر بعد أحداث مواجهة سموحة.

وتعادل مودرن فيوتشر أمام سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأخطرت رابطة الأندية، نادي مودرن فيوتشر بناء على تقرير حكم ومراقب مباراة سموحة بالعقوبات التالية:

أولا: إيقاف اللاعب محمود رزق مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

ثانيا: إيقاف محمد صديق مدرب الفريق وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها تسدد لخزينة رابطة الأندية بمعرفة النادي خلال أسبوعين من تاریخ توقيع الغرامة.

وفي حال لم تسدد خلال الموعد المحدد يعتبر موقوفا لحين السداد - وذلك لما بدر منه مع مراقب المباراة من سلوك الغير رياضي.

ثالثا: توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 25 ألف جنيه يتم سدادها خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة، وإذا لم تسدد خلال الموعد المحدد تضاعف الغرامة وإذا لم يسدد النادى بعد مرور شهر تُنقل مبارياته خارج ملعبه لحين السداد، وذلك لقيام هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بدخول الممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على حكام المباراة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ13 في جدول تريتب الدوري برصيد 15 نقطة لكنه خاض 11 مباراة فقط.

كما ضمن مودرن فيوتشر التأهل لربع نهائي البطولة الكونفدرالية بصفته وصيفا للمجموعة الأولى.