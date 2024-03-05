رابطة الأندية توقع 3 عقوبات على مودرن فيوتشر

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 14:44

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر

وقعت رابطة الأندية المصرية المحترفة 3 عقوبات على نادي مودرن فيوتشر بعد أحداث مواجهة سموحة.

وتعادل مودرن فيوتشر أمام سموحة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع الـ14 من مسابقة الدوري الممتاز.

وأخطرت رابطة الأندية، نادي مودرن فيوتشر بناء على تقرير حكم ومراقب مباراة سموحة بالعقوبات التالية:

أخبار متعلقة:
بعد غياب طويل.. العويس يطيح بـ بونو من حراسة مرمى الهلال ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي

أولا: إيقاف اللاعب محمود رزق مباراة واحدة للطرد لمنع فرصة محققة.

ثانيا: إيقاف محمد صديق مدرب الفريق وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيها تسدد لخزينة رابطة الأندية بمعرفة النادي خلال أسبوعين من تاریخ توقيع الغرامة.

وفي حال لم تسدد خلال الموعد المحدد يعتبر موقوفا لحين السداد - وذلك لما بدر منه مع مراقب المباراة من سلوك الغير رياضي.

ثالثا: توقيع غرامة مالية على النادي قيمتها 25 ألف جنيه يتم سدادها خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة، وإذا لم تسدد خلال الموعد المحدد تضاعف الغرامة وإذا لم يسدد النادى بعد مرور شهر تُنقل مبارياته خارج ملعبه لحين السداد، وذلك لقيام هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر بدخول الممر الخاص بغرف الحكام بعد المباراة للاعتراض على حكام المباراة.

لا يتوفر وصف.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ13 في جدول تريتب الدوري برصيد 15 نقطة لكنه خاض 11 مباراة فقط.

كما ضمن مودرن فيوتشر التأهل لربع نهائي البطولة الكونفدرالية بصفته وصيفا للمجموعة الأولى.

سموحة الدوري المصري مودرن فيوتشر
نرشح لكم
بن رمضان يتحدث عن إمكانية انتقاله للأهلي الكشف عن موعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر قائد منتخب فلسطين: ياسر حمد إضافة للزمالك.. وهذا السبب حرمنا من وسام أبو علي حكم نهائي كأس مصر - الرجل الذي لا يريد لاعب الاعتراض على قراراته الكومي: جهاز المنتخب فشل في التواصل مع محمد صلاح حتى الآن العطار: عوائد إقامة نهائي الكأس في السعودية أعلى من سوبر الإمارات.. وهذا موقف الحكام عضو إدارة الزمالك: كل شيء تم توفيره للفريق في السعودية.. والعلاقة مع الأهلي رائعة مصدر من سيراميكا لـ في الجول: استدعاء أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر
أخر الأخبار
رابطة الأندية توقع 3 عقوبات على مودرن فيوتشر 24 دقيقة | الكرة المصرية
بعد غياب طويل.. العويس يطيح بـ بونو من حراسة مرمى الهلال 57 دقيقة | آسيا
ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرف على المباريات المتبقية لـ ليفربول وسيتي وأرسنال في صراع اللقب ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بن رمضان يتحدث عن إمكانية انتقاله للأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
الكشف عن موعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 3 ساعة | الكرة المصرية
قائد منتخب فلسطين: ياسر حمد إضافة للزمالك.. وهذا السبب حرمنا من وسام أبو علي 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 3 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي