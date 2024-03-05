بعد غياب طويل.. العويس يطيح بـ بونو من حراسة مرمى الهلال

سيعود محمد العويس الحارس الدولي السعودي لحراسة مرمى الهلال بعد فترة طويلة من الغياب.

وغاب العويس عن صفوف الهلال لمدة تصل إلى شهرين بعد تعرضه للإصابة في الظهر.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن العويس سيحرس مرمى الهلال خلال مواجهة اتحاد جدة.

وأوضحت التقارير أن جورج جيسوس مدرب الهلال سيمنح العويس الفرصة أمام اتحاد جدة على حساب المغربي ياسين بونو للاستفادة من لاعب أجنبي أخر في المباراة.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي على مشاركة 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لكل فريق إضافة إلى لاعب آسيوي بخلاف الدوري السعودي الذي يسمح بمشاركة 8 لاعبين أجانب.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال مساء اليوم ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد إيابا يوم الثلاثاء 12 مارس على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي في مباراة شاهدت مشاركة احمد حجازي المدافع الدولي المصري.

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