تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 13:05
كتب : FilGoal
دخل أرني سلوت مدرب فينورد الهولندي ضمن الأسماء المرشحة لتدريب برشلونة بداية من الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سلوت أحد الأسماء التي يدرس النادي الكتالوني التعاقد معها لخلافة تشافي هيرنانديز.
وأوضحت التقارير أن مدرب فينورد ليس أولوية ولكن برشلونة معجب به وبأسلوبه ويضعه ضمن حساباته.
سلوت صاحب الـ45 عاما يتولى تدريب فينورد منذ صيف 2021 ويمتد تعاقده حتى صيف 2026.
وقاد سلوت فينورد خلال 137 مباراة فاز في 87 وتعادل في 26 وخسر 24 مباراة.
وحصل سلوت مع فينورد على لقب الدوري الهولندي في الموسم المنصرم.
وسبق للمدرب الهولندي العمل مع ألكمار في الفترة من يوليو 2019 حتى ديسمبر 2020.
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