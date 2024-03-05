الكشف عن موعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد انطلاق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بالرياض العاصمة السعودية ضمن نهائي كأس مصر.

وكشف اتحاد الكرة في خبر مرسل للصحفيين عن انطلاق مباراة الأهلي أمام الزمالك في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وعلم FilGoal.com أن الحكم البرازيلي أندرسون دارونكو هو من سيدير قمة نهائي الكأس.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

حكم البالغ من العمر 43 عاما يملك الرخصة الدولية للتحكيم منذ عام 2014.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائي.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.