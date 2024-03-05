الرياضية: الإصابة تحرم النصر من تاليسكا.. ومدة غيابه صادمة

سيفقد نادي النصر جهوده نجمه البرازيلي خلال الأسابيع المقبلة بعدما تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.

وخسر النصر من العين الإماراتي بهدف دون رد ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن الفحوصات الطبية أثبتت تعرض تاليسكا للإصابة بتمزق في العضلة الأمامية.

وأوضح التقرير حاجة تاليسكا للعلاج لمدة تصل إلى 7 أسابيع للعودة للمشاركة في مباريات النصر مجددا.

وكان كاسترو قد استبعد تاليسكا من مباراة النصر أمام العين بعد إصابته واستدعى السنغالي ساديو ماني بدلا منه.

وخسر النصر أمام العين بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا بإلامارات، ويلعب الفريقين يوم الإثنين المقبل إيابا على ملعب الأول بارك.

تاليسكا شارك خلال 25 مباراة بالموسم الحالي وسجل 25 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

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