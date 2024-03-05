بنزيمة يغيب عن كلاسيكو الهلال في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 11:12

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - اتحاد جدة ضد أوكلاند

يفقد نادي اتحاد جدة خدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيمة خلال المواجهة المرتقبة أمام الهلال.

ويحل اتحاد جدة ضيفا على الهلال مساء اليوم ضمن ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن بنزيمة الذي يعاني من إصابة في الساق سيغيب عن مباراة اليوم.

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وأوضح التقرير أن بنزيمة يخضع في الوقت الحالي لجلسات علاجية مكثفة في محاولة للتعافي من الإصابة.

وأشارت إلى أن الجهاز الطبي لاتحاد جدة يعمل على تجهيز بنزيمة لمباراة الهلال في إياب ربع النهائي.

ويلعب الهلال أمام الاتحاد إيابا يوم الثلاثاء 12 مارس على ملعب الجوهرة المشعة.

يذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بنتيجة 3-1 يوم الجمعة الماضي ضمن الجولة 22 من الدوري السعودي في مباراة شاهدت مشاركة احمد حجازي المدافع الدولي المصري.

بنزيمة الهلال اتحاد جدة دوري أبطال آسيا
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