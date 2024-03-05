مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مارس 2024 - مباراتان في الدوري وأبطال أوروبا.. وكلاسيكو سعودي في آسيا

يشهد اليوم الثلاثاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباراتان في منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

فيما يشهد اليوم مباراتين ضمن إياب ثمن نهائي نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي آسيا يضرب الهلال موعدا ناريا مع اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

المصري × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × الداخلية.. وتقام المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرا وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ × لاتسيو.. في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان.. في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

الهلال × اتحاد جدة.. في تمام الساعة 8:00 مساء وتذاع المباراة على قناة ssc1 وbein sports AFC.