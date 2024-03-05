مواعيد مباريات الثلاثاء 5 مارس 2024 - مباراتان في الدوري وأبطال أوروبا.. وكلاسيكو سعودي في آسيا

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 10:51

كتب : FilGoal

بروسيا دورتموند ضد بايرن ميونيخ

يشهد اليوم الثلاثاء مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات حول العالم.

ويقدم لكم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم مباراتان في منافسات الجولة 15 من الدوري المصري.

أخبار متعلقة:
حكم نهائي كأس مصر - الرجل الذي لا يريد لاعب الاعتراض على قراراته دي ليخت: سعيد في بايرن ميونيخ ولكن الكومي: جهاز المنتخب فشل في التواصل مع محمد صلاح حتى الآن حفلة أهداف وأرقام تاريخية.. أرسنال يواصل عروضه الرائعة باكتساح شيفيلد بسداسية

فيما يشهد اليوم مباراتين ضمن إياب ثمن نهائي نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي آسيا يضرب الهلال موعدا ناريا مع اتحاد جدة في كلاسيكو سعودي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

المصري × سموحة.. تقام المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

طلائع الجيش × الداخلية.. وتقام المباراة في تمام الساعة 4:00 عصرا وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ × لاتسيو.. في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2.

ريال سوسيداد × باريس سان جيرمان.. في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1.

دوري أبطال آسيا

الهلال × اتحاد جدة.. في تمام الساعة 8:00 مساء وتذاع المباراة على قناة ssc1 وbein sports AFC.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
هالاند يرد على شائعات رحيله من سيتي مؤتمر جوارديولا حول موقف لاعبيه من لقاء كوبنهاجن وهل يفكر في لقب دوري الأبطال الآن دي ليخت: سعيد في بايرن ميونيخ ولكن هل يتعود باريس على اللعب بدون مبابي في دوري الأبطال؟ إنريكي يجيب مؤتمر توخيل: لا أعتقد أن مباراة لاتسيو ستكون الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ سكاي: منصب توخيل في خطر فوري حال الخروج من دوري أبطال أوروبا يويفا يعاقب بايرن بسبب تصرفات جماهيره أرتيتا يوضح أسباب خسارة أرسنال ضد بورتو في أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الإصابات تواصل ضرب صفوف النصر.. ونهاية موسم تاليسكا 11 دقيقة | سعودي في الجول
هالاند يرد على شائعات رحيله من سيتي 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر الدوري - طلائع الجيش (0) - (0) الداخلية.. هدف يضيع والمرمى خالي 52 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - تغيير وحيد في الداخلية.. وثلاثي هجومي يقود طلائع الجيش ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر جوارديولا حول موقف لاعبيه من لقاء كوبنهاجن وهل يفكر في لقب دوري الأبطال الآن ساعة | دوري أبطال أوروبا
رابطة الأندية توقع 3 عقوبات على مودرن فيوتشر ساعة | الكرة المصرية
بعد غياب طويل.. العويس يطيح بـ بونو من حراسة مرمى الهلال 2 ساعة | آسيا
ومن غيره؟ فودين يتوج بجائزة لاعب شهر فبراير في سيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 3 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي