حكم نهائي كأس مصر - الرجل الذي لا يريد لاعب الاعتراض على قراراته

حكم نهائي قمة كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيكون البرازيلي أندرسون دارونكو.

ويشتهر دارونكو بكونه "أقوى حكم في العالم" نظرا للياقته البدنية الواضحة.

لاعب كرة يد سابق وبالطبع دراسته للرياضة البدنية واضحة عليه.

ويستطيع دارونكو الركض مسافة 40 مترًا في أقل من 6 ثوانٍ فقط، ولكنه لا يكتسب احترامه في الملعب من بنيته العضلية الهائلة على حد قوله.

تعرف على قصته في الفيديو التالي

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الحكم البالغ من العمر 43 عاما يملك الرخصة الدولية للتحكيم منذ عام 2014.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك في تمام الثامنة من مساء الجمعة.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.