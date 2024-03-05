دي ليخت: سعيد في بايرن ميونيخ ولكن

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 00:42

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

أبدى ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونيخ سعادته بالتواجد في النادي ولكن في نفس الوقت لديه طلبا يريد أن يتم تلبيته.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة منافسه لاتسيو في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدافع الهولندي في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية: "سعيد في بايرن ميونيخ ولكن أريد اللعب، أشعر بإنني في حالة جيدة وفي أفضل لياقة ممكنة".

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وأتم "بالطبع لم يكن لدي موسم سهل حتى الآن، لقد أصبت لفترة طويلة، ولا أفكر في مستقبلي في الوقت الحالي".

وخسر بايرن ميونيخ مباراة الذهاب في ملعب أوليمبيكو في إيطاليا بهدف دون رد.

وكان فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية شدد أن النادي البافاري سيعيد تقييم دي ليخت لكن بعد التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد رومانو أن دي ليخت يريد اللعب وأن الموقف ليس سهلا تحت قيادة توماس توخيل.

وانفصل الفريق البافاري عن توخيل وسيرحل في نهاية الموسم الجاري.

وذكر رومانو أن باريس سان جيرمان أراد التعاقد مع دي ليخت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ويوجد بعض أندية الدوري الإنجليزي تريد التعاقد معه في الصيف المقبل.

ويعاني دي ليخت من قلة مشاركاته رفقة الفريق خلال الموسم الجاري.

وسألت صحيفة "بيلد" الألمانية من قبل المدافع البالغ من العمر 24 عاما عن سبب عدم مشاركته أو يعاني من مشاكل بدنية فأجاب محبطا حسب الصحيفة "أنا في أفضل حالاتي".

وذكرت الصحيفة أن دي ليخت غير سعيد بالحياة في بايرن.

على الجناب الآخر كشفت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع دي ليخت في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولعب دي ليخت تحت قيادة إيريك تين هاج في أياكس ويعتبر أول مدرب صعده إلى الفريق الأول.

بايرن ميونيخ دوري أبطال أوروبا الدوري الألماني دي ليخت
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