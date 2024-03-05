حفلة أهداف وأرقام تاريخية.. أرسنال يواصل عروضه الرائعة باكتساح شيفيلد بسداسية

اكتسح أرسنال منافسه شيفيلد يونايتد بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل الأهداف كل من مارتن أوديجارد، وجايدن بوجل بالخطأ في مرماه، وجابرييل مارتينيلي، وكاي هافيرتز، وديكلان رايس، وبن وايت.

وحقق أرسنال عدة أرقام كبيرة بعد النتيجة الضخمة.

بتسجيل هافيرتز أصبح الهدف رقم 150 ألف في تاريخ الدرجة الاولى من الكرة الإنجليزية.

وأصبح أرسنال من الفرق الكبرى التي تنهي الشوط الأول من مباراة في الدوري الإنجليزي بخمسة أهداف وحدثت 8 مرات من قبل.

وللمرة الثانية في تاريخ أرسنال يتمكن من تسجيل 5 أهداف في الشوط الأول في الدوري الإنجليزي، أخر مرة حدثت كانت في مايو 2003 ضد ساوثهامبتون عندما انتهى الشوط الأول 5-1.

وللمرة الأولى في تاريخ الفرق الإنجليزية التي يستقبل فيها فريقا 5 أهداف على الأقل في أرضه في 4 مباريات متتالية في جميع البطولات هكذا هو شيفيلد.

وخسر شيفيلد من برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 5-2، ثم أستون فيلا 5-0، ومرة أخرى برايتون 5-0، والآن أرسنال.

واستقبلت شباك شيفيلد 72 هدفا حتى الآن فهل سينهي الدور +100 هدف في مرماه؟ فهو الدفاع الأضعف في الدوري وكذلك أضعف خط هجوم بتسجيله 22 هدفا.

ونجح أرسنال في التسجيل عن طريق 5 لاعبين مختلفين بخلاف الهدف الذاتي، الأمر الذي حدث من قبل مع نيوكاسل ضد شيفيلد أيضا في الجولة السادسة وفاز 8-0 بتسجيل لاعبين مختلفين لجميع الأهداف.

ويواصل المدفعجية في تقديم عروضهم الرائعة في بطولة الدوري فحقق الفريق الانتصار في أخر 7 مباريات في بطولة الدوري مسجلا 31 هدفا واستقبلت شباكه 3 أهداف فقط.

وعاد توماس بارتي للمشاركة مرة أخرى بعد إصابة أبعدته 5 أشهر عن المشاركة، فالمشاركة الأخيرة له تعود إلى 8 أكتوبر الماضي ضد مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويمتلك أرسنال أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بتسجيله 68 هدفا وكذلك الأقل استقبالا للأهداف بـ23 هدفا.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد أرسنال للنقطة 61 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد شيفيلد عند النقطة 13 متذيلا جدول الترتيب.

التشكيل

مارتينيلي وهافيرتز في مقدمة هجوم أرسنال أمام شيفيلد 🔴📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/sKcEVDj1Nf — FilGoal (@FilGoal) March 4, 2024

لا مزاح منذ البداية

لم يمزح أرسنال ولم يتهاون في الدخول بكل قوة من بداية المباراة فأطلق بوكايو ساكا صاروخا في الدقيقة الأولى وارتطمت الكرة في العارضة.

أحرز أوديجارد الهدف الأول في الدقيقة الرابعة بعد تسديدة من عرضية أرضية من رايس.

هدفان في دقيقتين

أرسنال بالغ في قوته على شيفيلد وقرر التسجيل مرتين في دقيقتين ، ففي الدقيقة 13 ضاعف بوجل النتيجة بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية قوية من ساكا.

وفي الدقيقة 14 سجل مارتينيلي هدفا بعد عرضية أرضية من ياكوب كيفيور.

اكتمال الخماسية في الشوط الأول

جاء دور هافيرتز في تسجيل الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 24 بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل رايس الخماسية في الدقيقة 39 بعد عرضية أرضية من ساكا.

شوط أقل كثافة

دخل أرسنال الشوط الثاني بكثافة وضغط أقل ولكن بالسيطرة على كل مجريات المباراة.

واستطاع بن وايت تسجيل الهدف السادس بعد عرضية أرضية من هافيرتز سددها الإنجليزي مباشرة في المرمى في الدقيقة 58.

الشيء المحزن الوحيد لجمهور أرسنال هو إصابة مارتينلي وخروجه متألما في الدقيقة 64 ودخل جابرييل جيسوس بدلا منه.

وظل أرسنال مسيطرا على كل شيء حتى انتهت المباراة وحفلة الأهداف.