العطار: عوائد إقامة نهائي الكأس في السعودية أعلى من سوبر الإمارات.. وهذا موقف الحكام

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

وليد العطار المدير التنفيذي لـ اتحاد كرة القدم

أجاب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عن مسألة تأخر الإعلان عن طاقم حكام مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وقال العطار في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "من المعتاد أن يتم الإعلان عن طاقم التحكيم قبل المباراة بـ 48 ساعة".

وأضاف "وانتظروا الإعلان خلال الساعات المقبلة".

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أما عن العوائد المالية لإقامة النهائي في المملكة العربية السعودية قال العطار : "عوائد إقامة نهائي كأس مصر خارج البلاد للمرة الأولى أعلى من عوائد إقامة السوبر المصري في الإمارات".

واختتم "كل طلبات المنتخب يتم تنفيذها وآخرها تأجيل مباراة الأهلي وإنبي بقرار رابطة الأندية".

ويسافر الأهلي إلى السعودية صباح يوم الأربعاء من أجل المشاركة في نهائي كأس مصر، بينما سافر الزمالك صباح الإثنين.

ويقام النهائي لأول مرة خارج مصر، إذ يستضيف ملعب الأول بارك بالمملكة العربية السعودية المباراة النهائية.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك على ملعب الأول بارك في تمام الثامنة من مساء الجمعة.

ويشهد اللقاء التصوير بالتقنية السينمائية على أن يتولى الإسباني أوسكار لاجو إخراج المباراة.

ويتواجد البرتغالي مانويل جوزيه في الاستوديو الافتتاحي، بينما جوزيه مورينيو في الاستوديو التحليلي للمباراة.

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