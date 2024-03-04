عضو إدارة الزمالك: كل شيء تم توفيره للفريق في السعودية.. والعلاقة مع الأهلي رائعة

يرى محمد طارق عضو مجلس إدارة الزمالك أن العلاقة الحالية مع الأهلي رائعة، وفي الفترة المقبلة ستكون أفضل من ذلك.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 الذي يقام في السعودية ضمن موسم الرياض.

وقال طارق عبر قناة أون تايم سبورتس: "الزمالك سيخوض أول مران له غدا الثلاثاء في السعودية، ويوم الأربعاء سيكون المران على ملعب المباراة والخميس سيخوض الفريق مرانا خفيفا".

وأضاف "الفترة الماضية شاهدنا صورة رائعة بين إدارات الزمالك والأهلي وهي بداية لعودة العلاقات المميزة بين قطبي الكرة المصرية".

وواصل "كل شيء تم توفيره للزمالك في السعودية".

وأتم تصريحاته "المباراة ستكون كبيرة وتليق باسم أكبر فريقين وجمهورين في الشرق الأوسط، والجمهور سيكون على قدر الحدث وسوف يشرف الكرة المصرية".

وتُلعب المباراة على ملعب الأول بارك يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقام نهائي بطولة كأس مصر في السعودية وخارج الأراضي المصرية لأول مرة في التاريخ.