سكاي تكشف مدة غياب بيدري ودي يونج عن برشلونة

كشفت شبكة سكاي سبورتس مدة غياب الثنائي بيدري وفرينكي دي يونج لاعب فريق برشلونة.

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو أمس الأحد في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأفادت الشبكة أن من المتوقع أن يغيب بيدري ودي يونج لمدة تصل إلى أكثر من شهر.

وأعلن برشلونة إصابة بيدري في عضلة الفخذ وهي نفس الإصابة التي غاب بسببها عن العديد من المباريات في الموسم.

وأشار النادي إلى أن إصابة دي يونج عبارة عن التواء في الكاحل.

إصابة بيدري هي الثالثة على مدار الموسم الحالي ووفقا لصحيفة ماركا فإنه سيغيب عن المشاركة مع الفريق إلى ما بعد التوقف الدولي وهي المدة القريبة من شبكة سكاي.

ويهدف بيدري للعودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي واللحاق بيورو 2024 في شهر يونيو والذي لن يكون في محل خطر.

وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.