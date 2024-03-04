هل يتعود باريس على اللعب بدون مبابي في دوري الأبطال؟ إنريكي يجيب

الإثنين، 04 مارس 2024 - 22:34

كتب : FilGoal

لويس إنريكي

أجاب لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان على سؤال هل يتعود فريقه على اللعب بدون لاعبه كيليان مبابي.

ويستعد الفريق الفرنسي لمواجهة منافسه ريال سوسيداد في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الإسباني للصحفيين: "ربما نعم نتعود وربما لا، لا أحد يعلم".

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ويأتي تعليقه بعدما استبدل إنريكي مبابي في عدة مباريات سابقة وخرج أكثر من مرة يقول إن فريقه يجب أن يتعود على اللعب بدونه.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي يشعر بالغضب من قرارات المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، وبالرغم من ذلك فمبابي لا يريد إثارة أي ضجة حول وضعه.

وكان مبابي قد تم استبداله في مباراة فريقه الماضية ضد موناكو الأمر الذي جعله يذهب إلى المدرجات وليس مقاعد البدلاء لمشاهدة المباراة.

وأفادت الصحيفة أن هذه القرارات لا تسعد المهاجم الفرنسي بالرغم من تركه النادي في نهاية الموسم الحالي، فكان في السابق لا يتم استبداله إلا نادرا.

وأوضحت الصحيفة أن الثنائي مبابي وإنريكي أجرى محادثات بناءة.

وكان إنريكي قد قال عقب مباراة فريقه ضد موناكو: "استبدال مبابي كان قراري بنسبة 100%، عاجلا أم آجلا سيتعين علينا التعود على اللعب بدونه".

وأتم "إنه قراري وهو القرار الذي أتخذه بهدف تقديم الأفضل للفريق".

وانتهت مباراة الذاب بفوز باريس على سوسيداد بهدفين دون رد في فرنسا على ملعب حديقة الأمراء.

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