رجل المباراة وصنع هدفين.. صالح جمعة يتألق في فوز الكرخ العراقي على نفط البصرة

تألق صالح جمعة لاعب الكرخ في فوز فريقه على نفط البصرة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري العراقي.

وفاز الكرخ على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وصنع جمعة هدفي فوز فريقه لنفس اللاعب، أبو بكر جبريل في الدقيقتين 8 و83.

بينما سجل بنجامين أوكور في الدقيقة 23.

وفاز صالح جمعة بجائزة أفضل لاعب في المباراة أيضا.

وبذلك الفوز رفع الكرخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر الذي يقود للهبوط، بفارق نقطة عن نفط البصرة في المركز السادس عشر، والذي لعب مباراة أكثر.