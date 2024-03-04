رجل المباراة وصنع هدفين.. صالح جمعة يتألق في فوز الكرخ العراقي على نفط البصرة
الإثنين، 04 مارس 2024 - 21:54
كتب : FilGoal
تألق صالح جمعة لاعب الكرخ في فوز فريقه على نفط البصرة ضمن منافسات الجولة الـ 18 من الدوري العراقي.
وفاز الكرخ على نفط البصرة بهدفين مقابل هدف وحيد.
وصنع جمعة هدفي فوز فريقه لنفس اللاعب، أبو بكر جبريل في الدقيقتين 8 و83.
بينما سجل بنجامين أوكور في الدقيقة 23.
وفاز صالح جمعة بجائزة أفضل لاعب في المباراة أيضا.
وبذلك الفوز رفع الكرخ رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر الذي يقود للهبوط، بفارق نقطة عن نفط البصرة في المركز السادس عشر، والذي لعب مباراة أكثر.
نرشح لكم
دوري أبطال آسيا - رائعة سفيان رحيمي تقود العين لهزيمة النصر.. والحسم في الرياض انتهت أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. فوز الفريق الإماراتي دوري أبطال إفريقيا - عبثا حاول الوداد.. سيمبا يضرب بسداسية ويتأهل لربع النهائي أمير سعيود يثير أزمة في الدوري السعودي السكتيوي يقود المغرب في أولمبياد باريس هدف حمدي ليس كافيا.. الوكرة يخسر أمام متذيل ترتيب الدوري القطري بعد اقتحام الملعب.. إيقاف رئيس الوكرة 6 أشهر ومنعه من دخول الملاعب تقرير قطري: بلماضي يقترب من خلافة جالتيه في الدحيل