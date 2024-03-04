انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(6) أرسنال

الإثنين، 04 مارس 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

أرسنال - شيفيلد - هدف أوديجارد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد ضد منافسه أرسنال في المباراة التي تجمعهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد برصيد 13 نقطة.

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انتهت

ق 65: عودة توماس بارتي مرة أخرى، إذ يحل بديلا لجورجينيو بعد غياب 5 أشهر.

ق 58: جوووووول بن وايت بعد عرضية أرضية من هافيرتز سددها الإنجليزي مباشرة في المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 39: جووووووول رايس بعد عرضية أرضية من ساكا

ق 24:جوووووول كاي هافيرتز يسجل بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

ق 14: جوووووول هدفان في دقيقتين، والآن جابرييل مارتينيلي يسجل هدفا بعد عرضية أرضية من ياكوب كيفيور.

ق 13: جووووول جايدن بوجل مدافع شيفيلد يسجل بالخطأ في مرماه بعد عرضية أرضية قوية من ساكا.

ق 4: جوووووول أوديجارد بعد تسديدة من عرضية أرضية من ديكلان رايس.

ق 1: بوكايو ساكا وصاروخ في العارضة وتنقذ هدفا مبكرا للغاية.

بداية المباراة

أرسنال الدوري الإنجليزي أرتيتا شيفيلد أوديجارد
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