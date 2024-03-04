تشكيل أرسنال - لا تغير فريقا فائزا.. أرتيتا بنفس المجموعة للمباراة الثانية تواليا

الإثنين، 04 مارس 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الأساسي ضد منافسه شيفيلد يونايتد في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويبدأ أرتيتا بنفس تشكيل مباراة فريقه ضد نيوكاسل الماضية في الدوري.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – ياكوب كيفيور

خط الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

خط الهجوم: بوكايو ساكا – كاي هافيرتز – جابرييل مارتينيلي

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة.

ويتذيل شيفيلد الترتيب برصيد 13 نقطة.

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