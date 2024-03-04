بصناعة كوكا.. ألانيا سبور يوقف سلسلة انتصارات طرابزون بمشاركة تريزيجيه

الإثنين، 04 مارس 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

فاز ألانيا سبور بقيادة أحمد حسن كوكا على منافسه طرابزون بمشاركة محمود حسن تريزيجيه بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 28 ضمن منافسات الدوري التركي.

وشارك كوكا لأول مرة بشكل أساسي مع فريقه منذ انتقاله له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولعب المباراة كاملة.

وعلى الجانب الآخر تواجد تريزيجيه أساسيا أيضا مع طرابزون، لكن تم استبداله في الدقيقة 74 بدخول تاكسياركيس فونتاس.

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وأنهى ألانيا سبور سلسلة انتصارات طرابزون التي استمرت 5 مباريات متتالية.

وسجل ثلاثية ألانيا سبور كل من أوجوز أيدين (2) وإيفيكان كاراكا، بينما أحرز نيكولاس بيبي هدف طرابزون الوحيد.

وللمباراة الثانية على التوالي يساهم كوكا في هدف، ففي المباراة الماضية ضد كاراجومروك في الدوري سجل هدفا.

وأفتتح أيدين الهدف الأول في الدقيقة 8، وضاعف أيضا النتيجة في الدقيقة 38.

وأنهى كاراكا أهداف فريقه بعد عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كوكا بلمسة مباشرة تجاه المرمى ليتصدى لها الحارس وتعود إلى كاراسا الذي يتابعها في المرمى.

وأحرز بيبي هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 95.

بهذا الفوز ارتفع رصيد ألانيا سبور ليصل للنقطة 33 في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

وتجمد رصيد طرابزون عند النقطة 46 في المركز الثالث.

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