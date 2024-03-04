دوري أبطال آسيا - رائعة سفيان رحيمي تقود العين لهزيمة النصر.. والحسم في الرياض

الإثنين، 04 مارس 2024 - 20:15

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي يحتفل بهدف العين في النصر

فاز فريق العين الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بملعب هزاع بن زايد.

واستطاع العين الفوز على رفاق كريستيانو رونالدو بهدف النجم المغربي سفيان رحيمي.

وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين يوم الإثنين المقبل في ملعب الأول بارك لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.

أخبار متعلقة:
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: استدعاء أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر IFAB يشرح لـ في الجول القانون الجديد لـ زمن حيازة الحراس للكرة.. وأين سيطبق

ظهر العين أفضل في الشوط الأول وسجل كاكو هدف تقدم الفريق الإماراتي في الدقيقة 28، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وجود تسلل قبل الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل سفيان رحيمي هدف فوز العين في الدقيقة 44 بمهارة رائعة بعدما مر من حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف التعادل لكن خالد عيسى حارس مرمى العين تصدى لأخطر فرصة في المباراة من أمام كريستيانو رونالدو وحافظ على تفوق فريقه.

وتعرض إيمريك لابورت مدافع النصر للطرد في الدقيقة 94 من المباراة بعد ضرب بدون كرة للاعب العين بند الأحبابي.

وخرج حكم المباراة لمراجعة اللعبة في الفيديو، قبل أن يعود ويطرد لابورت.

لتنتهي المباراة بفوز العين بهدف دون رد، في انتظار حسم المتأهل لنصف النهائي في مباراة العودة.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة الهلال السعودي ضد اتحاد جدة.

رونالدو النصر العين دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
انتهت أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. فوز الفريق الإماراتي مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2024 - رونالدو في أبطال آسيا.. وأرسنال ضد شيفيلد منتخب كوريا يعلن اسم مدربه المؤقت الاتحاد الأردني يعلق على تصريحات عموتة بشأن الرحيل مدنية ينضم لصفوف الفيصلي الأردني حمدي فتحي: سنبذل أقصى ما لدينا ضد السد.. والتركيز مهم للبقاء في المنافسة الكشف عن سبب نقل البليهي إلى المستشفى فور نهاية مباراة الهلال وسباهان الإيراني رونالدو يخوض قمة عربية وكلاسيكو ناري لـ حجازي.. مواعيد ربع نهائي دوري أبطال آسيا
أخر الأخبار
بصناعة كوكا.. ألانيا سبور يوقف سلسلة انتصارات طرابزون بمشاركة تريزيجيه 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال آسيا - رائعة سفيان رحيمي تقود العين لهزيمة النصر.. والحسم في الرياض 55 دقيقة | آسيا
مصدر من سيراميكا لـ في الجول: استدعاء أحمد قندوسي لمنتخب الجزائر ساعة | الدوري المصري
نهائي كأس مصر - الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السعودية ساعة | الكرة المصرية
اننهت الدوري التركي – ألانيا سبور (3)-(1) طرابزون.. نهاية المباراة 2 ساعة | المحترفون
خبر في الجول – بمناسبة خروجه لأول مرة.. حفل خاص على شرف كأس مصر في السعودية 2 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف موعد حسم موقف وسام أبو علي من نهائي الكأس مع الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: اتهامات من بعض لاعبي مانشستر يونايتد لـ تين هاج أنه السبب في تراجع مستواهم 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه