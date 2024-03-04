دوري أبطال آسيا - رائعة سفيان رحيمي تقود العين لهزيمة النصر.. والحسم في الرياض

فاز فريق العين الإماراتي على ضيفه النصر السعودي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا بملعب هزاع بن زايد.

واستطاع العين الفوز على رفاق كريستيانو رونالدو بهدف النجم المغربي سفيان رحيمي.

وذلك قبل مباراة العودة بين الفريقين يوم الإثنين المقبل في ملعب الأول بارك لحسم المتأهل إلى نصف النهائي.

ظهر العين أفضل في الشوط الأول وسجل كاكو هدف تقدم الفريق الإماراتي في الدقيقة 28، لكن الحكم لم يحتسبه بسبب وجود تسلل قبل الهدف.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل سفيان رحيمي هدف فوز العين في الدقيقة 44 بمهارة رائعة بعدما مر من حارس المرمى ووضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني حاول النصر إحراز هدف التعادل لكن خالد عيسى حارس مرمى العين تصدى لأخطر فرصة في المباراة من أمام كريستيانو رونالدو وحافظ على تفوق فريقه.

وتعرض إيمريك لابورت مدافع النصر للطرد في الدقيقة 94 من المباراة بعد ضرب بدون كرة للاعب العين بند الأحبابي.

وخرج حكم المباراة لمراجعة اللعبة في الفيديو، قبل أن يعود ويطرد لابورت.

لتنتهي المباراة بفوز العين بهدف دون رد، في انتظار حسم المتأهل لنصف النهائي في مباراة العودة.

ويلعب المتأهل من هذه المباراة ضد الفائز من مواجهة الهلال السعودي ضد اتحاد جدة.

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