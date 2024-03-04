نهائي كأس مصر - الدماطي رئيسا لبعثة الأهلي في السعودية

الإثنين، 04 مارس 2024 - 19:27

كتب : حسام نور الدين

محمد الدماطي

أعلن الأهلي عن تعيين محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة رئيسا لبعثة الفريق التي تخوض كأس مصر في السعودية.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023 الذي يقام في السعودية ضمن موسم الرياض.

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك يوم الجمعة المقبل في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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ويسافر الأهلي إلى السعودية صباح الأربعاء من أجل خوض المباراة.

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في الرياض.

وكان الأهلي قد فاز في مباراته الأخيرة على يانج أفريكانز بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويقام نهائي بطولة كأس مصر في السعودية وخارج الأراضي المصرية لأول مرة في التاريخ.

كأس مصر هو البطولة الأقدم والأعرق في تاريخ كرة القدم بالوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك منذ أقيمت البطولة لأول مرة عام 1921.

الآن وبعد مرور 104 أعوام، يخرج الكأس خارج مصر لأول مرة، ولذلك أرادت السفارة المصرية الاحتفال بذلك الحدث.

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