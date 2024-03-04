اننهت الدوري التركي – ألانيا سبور (3)-(1) طرابزون.. نهاية المباراة

الإثنين، 04 مارس 2024 - 18:56

كتب : FilGoal

تريزيجيه - طرابزون سبور

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ألانيا سبور ضد طرابزون سبور، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري التركي.

المباراة تشهد بداية محمود حسن "تريزيجيه"، وأحمد حسن "كوكا" لاعبا الفريقين بشكل أساسي.

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ق. 96 هدف أول لطرابزون سبور عن طريق نيكولاس بيبي.

ق. 76 جوووول ثااالث عن طريق إيفيكا كاراسا. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها كوكا بلمسة مباشرة تجاه المرمى ليتصدى لها الحارس وتعود لتصطدم في كوكا وتذهب إلى كاراسا الذي يتابعها في المرمى.

ق. 74 تاكشيراس فونتاس يشارك بدلا من تريزيجيه.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 38 جوووول ثااني بطريقة غريبة عن طريق أوجوز أيدين.

ق 8: جووووول أول لفريق ألانيا عن طريق أوجوز أيدين

بداية المباراة

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