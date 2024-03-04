خبر في الجول – بمناسبة خروجه لأول مرة.. حفل خاص على شرف كأس مصر في السعودية

ستنظم السفارة المصرية بالرياض، حفل خاص في مقر السفارة المصرية على شرف كأس مصر لكرة القدم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن السفارة المصرية ستقيم حفلا على شرف أقدم كأس في الشرق الأوسط.

السفارة المصرية في الرياض ستنظم حفل استقبال لـ كأس مصر يوم الأربعاء بمناسبة خروجه لأول مرة خارج حدود مصر لإقامة نهائي البطولة بين الأهلي والزمالك.

ويقام نهائي بطولة كأس مصر في السعودية وخارج الأراضي المصرية لأول مرة في التاريخ.

كأس مصر هو البطولة الأقدم والأعرق في تاريخ كرة القدم بالوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك منذ أقيمت البطولة لأول مرة عام 1921.

الآن وبعد مرور 104 أعوام، يخرج الكأس خارج مصر لأول مرة، ولذلك أرادت السفارة المصرية الاحتفال بذلك الحدث.

ووجه السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في السعودية، الدعوة إلى بعض الشخصيات البارزة ووسائل الإعلام لحضور الحفل.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي مساء الجمعة المقبل في نهائي النسخة الـ91 من البطولة على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.