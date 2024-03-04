في الجول يكشف موعد حسم موقف وسام أبو علي من نهائي الكأس مع الأهلي

لم يشارك وسام أبو علي وكريم وليد في مران الأهلي الجماعي اليوم الإثنين.

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية اليوم الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في الرياض.

وعلم FilGoal.com أن وسام أبو علي وكريم وليد لم يشاركا في مران الأهلي الجماعي، واكتفى الثنائي بالتدريبات التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم.

وينتظر الجهاز الطبي فحص الثنائي في مران غدا الثلاثاء، لحسم موقفه من المشاركة في مباراة نهائي كأس مصر.

كما عاد خالد عبد الفتاح عاد للمشاركة في التدريبات بشكل طبيعي بعد تعافيه من الإصابة.

ويسافر الأهلي إلى السعودية صباح يوم الأربعاء من أجل المشاركة في نهائي كأس مصر.

وكان الأهلي قد فاز في مباراته الأخيرة على يانج أفريكانز بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.