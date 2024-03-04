التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وكوكا أساسيان مع طرابزون وألانيا سبور

سيلتقي محمود حسن "تريزيجيه" بـ أحمد حسن "كوكا" وجها لوجه في الدوري التركي.

أعلن فريقا طرابزون سبور، وألانيا سبور، تشكيليهما للمواجهة المرتقبة بينهما في الجولة الـ28 من الدوري التركي.

تشكيل طرابزون سبور شهد البدء بـ تريزيجيه كأساسي في الجناح الأيسر.

من جهة أخرى، سيقود أحمد حسن "كوكا" هجوم ألانيا سبور كأساسي لأول مرة بعد العودة إلى الفريق يناير الماضي.

كوكا شارك هذا الموسم في 7 مباريات بمختلف البطولات، سجل فيهم 4 أهداف.

أما تريزيجيه، فقد سجل 8 أهداف وصنع اثنين آخرين خلال 19 مباراة خاضها هذا الموسم.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثالث في ترتيب الدوري التركي برصيد 46 نقطة، فيما يأتي ألانيا سبور في المركز الـ15 برصيد 30 نقطة.