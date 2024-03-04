انتهت أبطال آسيا - العين (1)-(0) النصر.. فوز الفريق الإماراتي
الإثنين، 04 مارس 2024 - 17:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، والتي تقام على ملعب هزاع بن زايد.
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نهاية المباراة بفوز العين
ق 94: طرد لابورت بعد تدخل على بندر الأحبابي
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 44: جووووووول سفيان رحيمي
ق 29: إلغاء الهدف بسبب التسلل
ق 28: جوووووول الأول كاكو
انطلاق المباراة
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