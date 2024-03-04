مؤتمر توخيل: لا أعتقد أن مباراة لاتسيو ستكون الأخيرة لي مع بايرن ميونيخ

لا يرى توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ أن مباراة لاتسيو قد تكون الأخيرة في مسيرته مع الفريق.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة لاتسيو غدا الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال توخيل خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بالنسبة لي لا أعتقد أنها المباراة الأخيرة ولكن لا يمكنني الحديث بالنيابة عن الآخرين وعلى كل شخص أن يعرف أن لا أحد لديه طموح تحقيق الفوز في مباراة الغد أكثر مني".

وواصل "يجب أن نلعب من أجل تسجيل الأهداف منذ بداية المباراة وعلى الجماهير أن تقدم لنا المساندة لتسجيل هدفين".

واستمر "لن يكون لدينا وقت لنهدره في الانتظار المهاجمين للتمرير بشكل جانبي بدلا من صناعة الفرص".

وأضاف "يجب أن نظهر وحدتنا اليوم في التدريبات وأن نقدم دقائق جيدة".

وشدد "في الأسابيع الأخيرة كان من الصعب أن أنظر للجانب الإيجابي من وظيفتي والأشياء لم تكن على طبيعتها ولكن هذه هي كرة القدم وهي حبي وشغفي الكبيرين".

كما تحدث ماتياس دي ليخت لاعب الفريق قائلا: "كرة القدم لم تكن أبدا تظهر الجانب الجميل فقط، يجب أن تمر بمراحل صعبة".

وأتم "لقد تعلمت الكثير من ماوريسيو ساري عندما كان مدربا ليوفنتوس وتأثرت بطريقة لعبه وهذا قد يساعدني في المباراة بكل تأكيد".

بايرن ميونيخ كان قد أعلن رحيل توماس توخيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأشارت بعض التقارير إلى أن مباراة لاتسيو قد تكون الأخيرة له في تدريب بايرن ميونيخ إذا لم يحقق الفريق الفوز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز لاتسيو بهدف دون مقابل على ملعب أولمبيكو في إيطاليا.

ويبتعد بايرن ميونيخ عن باير ليفركوزن صاحب الصدارة بالدوري الألماني بفارق 10 نقاط، كما خرج الفريق من كأس ألمانيا وخسر لقب كأس السوبر الألماني.