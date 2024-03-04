برشلونة يعلن تشخيص إصابتي بيدري ودي يونج

الإثنين، 04 مارس 2024 - 15:50

كتب : FilGoal

بيدري وفرينكي دي يونج

أعلن برشلونة تشخيص إصابتي بيدري وفرينكي دي يونج.

بيدري

النادي : برشلونة

فرينكي دي يونج

النادي : برشلونة

برشلونة

وكان الثنائي قد تعرض للإصابة خلال تعادل برشلونة مع أتلتيك بلباو أمس الأحد في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وأعلن برشلونة إصابة بيدري في عضلة الفخذ وهي نفس الإصابة التي غاب بسببها عن العديد من المباريات في الموسم.

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وأشار النادي إلى أن إصابة دي يونج عبارة عن التواء في الكاحل.

إصابة بيدري هي الثالثة على مدار الموسم الحالي ووفقا لصحيفة ماركا فإنه سيغيب عن المشاركة مع الفريق إلى ما بعد التوقف الدولي.

ويهدف بيدري للعودة للمشاركة مع الفريق قبل نهاية الموسم الحالي واللحاق بيورو 2024 في شهر يونيو والذي لن يكون في محل خطر.

على الجانب الآخر فإن دي يونج سيغيب بشكل مؤكد عن مواجهتي ريال مايوركا في الدوري الإسباني ونابولي في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل أن يتم تقييم حالته ومعرفة إمكانية عودته للمشاركة فيما بعد.

وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.

بيدري فرينكي دي يونج برشلونة
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