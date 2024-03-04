ليكيب: باريس سان جيرمان قد يحصل على 150 مليون يورو من انتقال مبابي لـ ريال مدريد

يأمل باريس سان جيرمان للحصول على 150 مليون يورو نظير انتقال كيليان مبابي لاعب الفريق لريال مدريد كما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

مبابي ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للتقارير فإن ريال مدريد هو الأقرب حتى الآن لضم مبابي الذي اتخذ قراره بالرحيل وعدم تمديد تعاقده مع باريس سان جيرمان.

ليكيب أشارت إلى أن مبابي سيتسامح في مبلغ 80 مليون يورو نظير بند الولاء للنادي الذي وقعه مع باريس سان جيرمان للاستمرار مع الفريق في الموسم الحالي والذي كان ليزيد إلى 90 مليون في حال استمراره للموسم المقبل.

وعلى الرغم من انضمام مبابي بشكل مجاني لريال مدريد إلا أن ليكيب أشارت إلى أن باريس يأمل في زيادة الـ 80 مليون إلى 100 أو 150 مليون يورو.

ويأمل باريس في الحصول على نسبة من مكافأة التوقيع التي سيحصل عليها مبابي نظير انتقاله لريال مدريد.

مبابي كان قد انضم لباريس سان جيرمان قادما من موناكو في 2017 مقابل 180 مليون يورو.