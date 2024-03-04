بعد وداع دوري الأبطال.. تعديل مواعيد 3 مباريات لبيراميدز في الدوري

أجرت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تعديلات على مواجهات فريق بيراميدز بالدوري، بعد تأكد خروج الفريق رسميا من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصدرت المسابقات تعديلا على 3 جولات لبيراميدز في الدوري، بالجولات الـ16، و17، بالإضافة إلى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن.

الداخلية وبيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على الداخلية بالجولة الـ16 في المباراة المقررة على ملعب السلام، لتقام يوم الأحد 10 مارس الساعة الرابعة عصرًا.

وكان مقررًا في الجدول السابق أن تقام المباراة يوم السبت 9 مارس الساعة الرابعة عصرًا.

بيراميدز وطلائع الجيش

تقرر أن يواجه بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الجولة الـ17 على ملعب الدفاع الجوي يوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل في تمام الساعة 9:30.

ولم تحدد المسابقات موعد محدد للمباراة، إما أن تقام يوم 2 أو 3 إبريل حسب موقف الفريق.

الجونة وبيراميدز

يحل بيراميدز ضيفا على الجونة في المباراة المؤجلة من الجولة الـ8، والمقرر إقامتها على ستاد خالد بشارة، لتقام يوم الإثنين 8 إبريل في تمام الساعة 9:30.

وكان مقررًا سابقا أن تقام المباراة يوم الخميس 11 إبريل.

وودع بيراميدز بطولة دوري الأبطال بعدما حل في ذيل المجموعة الأولى بـ5 نقاط، وهو نفس رصيد نواذيبو الموريتاني ولكن الأخير تفوق بفارق الأهداف، فيما تأهل فريقي صنداونز 13 نقطة، ومازيمبي 10 نقاط، عن تلك المجموعة.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 30 مباريات، بالفوز في 6 مباريات، والتعادل 3 مواجهات وخسارة مباراة وحيدة.