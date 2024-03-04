الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الزمالك
الإثنين، 04 مارس 2024 - 13:56
كتب : FilGoal
استأنف الأهلي مرانه اليومي صباح اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.
وكان لاعبي الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب المباراة الأخيرة للفريق ضد يانج أفريكانز.
وعقد مارسيل كولر مدرب الأهلي محاضرة فنية على اللاعبين قبل بداية المران.
وأدى الفريق تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال.
واختتم المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.
وكان الأهلي قد فاز في مباراته الأخيرة على يانج أفريكانز بهدف دون مقابل على استاد القاهرة في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 يوم الجمعة المقبل بالرياض.
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