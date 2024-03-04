تير شتيجن: من الصعب تحديد الخطأ في الفريق.. ولا نفتقد للطموح

يرى مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة أن غرفة خلع ملابس فريقه لا تفتقد للطموح.

وتعادل برشلونة مع بلباو بدون أهداف على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وقال تير شتيجن عبر شبكة موفي ستار: "بالتأكيد أتينا إلى سان ماميس ولكننا لم نصل لمنطقة جزائهم بشكل كافي وافتقدنا للهدوء وفي النهاية النقطة كانت أفضل لهم منا".

وتابع "من المؤسف إصابة دي يونج وبيدري في بداية المباراة ولكن الأولاد الذين حلوا مكانهم قاموا بعمل جيد ونتمنى أن تكون الإصابتين غير قويتين".

وأضاف "هذا التعادل لم يكن كافيا ونترك المباراة ونحن نشعر أنه كان بإمكاننا تقديم المزيد".

وأتم "من الصعب علي تحديد الخطأ بالفريق، غرفة خلع الملابس لا تفتقد للطموح ولا أحب أن يتحدث عن الناس حول هذا الأمر ونحن نحاول حتى النهاية".

وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.