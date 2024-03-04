تبديل الارتجاج ووقت حارس المرمى.. تعديلات جديدة في قانون كرة القدم

الإثنين، 04 مارس 2024 - 13:07

كتب : محمد مصطفى

إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا

أعلن مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" إجراء عدة تعديلات علي قانون اللعبة، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي استضافه الاتحاد الأسكتلندي.

وشهدت التعديلات تغييرات وتوضيحات فيما يخص التغيير لحالات الارتجاج، وأخرى تخص أخطاء اللاعبين وركلات الجزاء.

وسيتم تطبيق تلك التعديلات بدءًا من 1 يوليو 2024، مع إمكانية استخدامها قبل أو بعد تلك الموعد المحدد حسب بدء المسابقة.

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وجاءت التعديلات كالتالي:

* السماح لقائد الفريق فقط بالاقتراب من الحكم ومناقشته.

* الالتزام بفترات التهدئة للسماح للحكم بطلب الفرق العودة إلى منطقة جزائهم.

* زيادة فترة حمل حارس المرمى للكرة إلى 8 ثوان بدلا من 6، وإلا تحتسب مخالفة للفريق المنافس.

* تمديد تجربة إعلان حكم الساحة للقرار النهائي في الملعب وأسباب قراره بعد مراجعة الـVAR.

* الموافقة على إجراء تغيير إضافي خلال المباريات لحالات الارتجاج.

* إجراء تعديل في القانون الخاص بمعاملة الأخطاء الناتجة عن لعب الكرة بشكل غير متعمد داخل المنطقة والتي يتم منح ركلات جزاء بسببها بنفس طريقة الأخطاء الأخرى (يحصل اللاعب على بطاقة حمراء إذا منع هدف محقق أو ارتكب مخالفة ضد منافسه دون إمكانية لعب الكرة).

* يجب أن تلمس جزء من الكرة أو معظمها مركز علامة الجزاء، وسيتم معاقبة أي لاعب أو حارس يؤثر على تنفيذ الكرة.

* يجب على الحكم اتخاذ إجراء ضد أي شخص إضافي في الملعب سواء من البدلاء أو الجهاز الفني أو لاعب مطرود عند تسجيل هدف إذا أثر ذلك الشخص على اللعب فقط، فلا عقوبة للاعب تدخل في الملعب إذا لم يؤثر على اللعب.

* يُسمح الآن للحكم المساعد الاحتياطي بمساعدة الحكم بنفس طريقة مساعدة حكام المباراة الآخرين على أرض الملعب.

* إدراج الاحتفال بالأهداف ضمن أسباب الوقت بدلاً من الضائع، لإنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع وقت كبير وهو ما يسمح به الحكم.

أيفاب تبديل الارتجاج تعديل قانون كرة القدم
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