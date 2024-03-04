تشافي: بيدري ودي يونج سيغيبان لعدة مباريات.. وافتقدنا للإيمان ضد بلباو

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن فريقه افتقد للإيمان بشكل أكبر في إمكانية تحقيق الفوز على أتلتيك بلباو.

وتعادل برشلونة مع بلباو على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نقدم مباراة جيدة، كان من المفترض أن نتقدم للأمام لأنها كانت مباراة هامة ولكننا نرحل بحالة من الحزن لأننا لم نظهر بأفضل نسخة من أنفسنا في مباراة احتجنا بها إلى أكثر من ذك".

ووصل "المباراة كانت فرصة جيدة لاحتلال المركز الثاني وتقليص الفارق إلى 6 نقاط مع المتصدر ولكننا فشلنا ولذلك يجب أن نلوم أنفسنا".

وتابع "في الشوط الثاني حاولنا وشكلنا خطورة من جانب لامين جمال وحصلنا على فرص ولكننا لم نشكل الخطورة أو نقدم المباراة المطلوبة".

وشدد "نشعر بالحزن بسبب كل ما حدث في المباراة ولكن على الأخص إصابة فرينكي دي يونج وبيدري واعتقد أنهما سيغيبان لعدة مباريات".

وكشف "بيدري تدرب بشكل جيد طوال الأسبوع وكان في حالة رائعة بدنيا وتعافى من كل شيء واهتم بجميع التفاصيل ولكنه أصيب مرة أخرى، هذه هي كرة القدم وأتمنى أن يتعافى ويعود سريعا".

وأضاف "ربما لم نفتقد الطموح اليوم ولكن ربما الإيمان أكثر بما نقوم به ونقطة التصميم التي تجعلنا نقول هيا لنلعب تلك المباراة ولذلك نشعر اليوم بخيبة الأمل".

وفشل برشلونة في تقليص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى أقل من 8 نقاط بعد تعادل الأخير مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.