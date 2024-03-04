مدرب الإسماعيلي يكشف سبب استبعاد عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من مواجهة بلدية المحلة

كشف حمد إبراهيم مدرب الإسماعيلي عن سبب استبعاد ثنائي الفريق عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من مواجهة بلدية المحلة.

وكان الإسماعيلي قد خسر من بلدية المحلة بهدف دون مقابل على ملعب الإسماعيلي.

مباراة أقيمت بدون حضور جماهيري بسبب كعقوبة من رابطة الأندية المصرية بسبب المخالفات التي ارتكبتها الجماهير خلال مواجهة الزمالك.

وقال إبراهيم عبر قناة صدى البلد: "نقدم أداء جيد منذ مباراة سيراميكا كليوباترا ولكن الهزيمة شيء وارد وأهدرنا الكثير من الفرص ضد بلدية المحلة واستقبلنا في النهاية هدف من هجمة وحيدة".

وواصل "أحمد الشيخ سيتواجد معنا في الملعب من بداية الأسبوع المقبل".

وكشف "استبعاد عبد الرحمن مجدي ومحمد حسن من مواجهة بلدية المحلة بسبب خروجهم من معسكر النادي ولكن في الأساس الثنائي لم يكن ليشارك بسبب الإصابة والأمر تخضم بشكل أكبر من هجمه في وسائل الإعلام".

وتابع "عبد الرحمن مجدي عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ولكن محمد حسن لم يعود بعد بسبب الإصابة".

وأتم "إيهاب جلال كان يعلم أهمية المباراة وما حدث من مشادة مع أحد الجماهير عقب المباراة كان طبيعيا ولم يستغرق سوى 10 مباريات وإشارته التي أطلقها نحو المدرجات تم فهمها بشكل خاطئ والفريق لا يحتمل الهدم لأنه يتكون حاليا من لاعبين صغار السن".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة وبفارق 3 نقاط عن فاركو صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.