مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2024 - رونالدو في أبطال آسيا.. وأرسنال ضد شيفيلد

الإثنين، 04 مارس 2024 - 10:26

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - أرسنال

تختتم اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 4 مارس والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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شيفيلد يونايتد × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

إنتر × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري أبطال آسيا

العين × النصر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.

الدوري التركي

ألانيا سبور × طرابزون سبور (أحمد حسن كوكا في مواجهة محمود حسن "تريزيجيه").. 7:00 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني دوري أبطال آسيا مواعيد مباريات الإثنين
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