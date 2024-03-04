مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2024 - رونالدو في أبطال آسيا.. وأرسنال ضد شيفيلد
الإثنين، 04 مارس 2024 - 10:26
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 4 مارس والقنوات الناقلة.
الدوري الإنجليزي
شيفيلد يونايتد × أرسنال.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
الدوري الإسباني
أوساسونا × ديبورتيفو ألافيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
إنتر × جنوى.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري أبطال آسيا
العين × النصر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس AFC.
الدوري التركي
ألانيا سبور × طرابزون سبور (أحمد حسن كوكا في مواجهة محمود حسن "تريزيجيه").. 7:00 مساء.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة
نرشح لكم
تشاكا: فارق 10 نقاط مع بايرن لا يضمن لنا الدوري.. حدث ذلك مع أرسنال وخسرنا تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن جوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. والمنافسة على اللقب أمر لا يتعلق بنا فقط دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي