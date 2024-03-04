مواعيد مباريات الإثنين 4 مارس 2024 - رونالدو في أبطال آسيا.. وأرسنال ضد شيفيلد

تشاكا: فارق 10 نقاط مع بايرن لا يضمن لنا الدوري.. حدث ذلك مع أرسنال وخسرنا

تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله

برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن

جوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. والمنافسة على اللقب أمر لا يتعلق بنا فقط

دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية

ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز

تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد

تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي