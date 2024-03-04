عامر حسين يرد على وليد دعبس: "مش مسجل النمرة".. ودياب لم يبلغني بتأجيل مباراة الأهلي

رد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو رابطة الأندية ومجلس إدارة اتحاد الكرة على هجوم وليد دعبس رئيس مودرن فيوتشر عليه.

وقال حسين في تصريحاته لقناة ETC: "وليد دعبس غاضب لأني لا أرد على مكالماته؟ لم أسجل رقمه والله".

وأضاف "هناك من اتصل بي قبل 10 أيام وأبلغني أنه سيتصل بي لأني لم أرد، وبالفعل تحدثنا وقتها".

وعن أزمة فيوتشر وطلبه لتأجيل مباراة سموحة بسبب وقوعها بين مباراتي سوبر سبورت الجنوب إفريقي خارج الأرض ثم مباراة الهلال الليبي قال: "متى لعب فيوتشر في جنوب إفريقيا مع سوبر سبورت؟ يوم 25 فبراير".

وأوضح "ليس صحيحا أنه طلب تأجيل مباراة سموحة (29 فبراير)، فالخطاب الذي وصلني من فيوتشر يطلب تأجيل مباراة المقاولون العرب يوم 19 فبراير. من 19 إلى 25 هذه فترة جيدة أم سيئة؟ وإذا أرادوا تأجيل مباراة سموحة لماذا لم يرسلوا خطابا آخر"؟

وتابع "كل شخص يقول إنه يريد الدوري منتظما وكل شخص يطلب التأجيل. هناك لائحة يحفظها الجميع. هل المطلوب أن نلغي اللائحة ونجعل قرارات التأجيل تقديرية؟ موعد وصول فيوتشر إلى مصر (يوم 27) ليس مشكلتي.. فأنا لن آخذ مواعيد الطائرات قبل أن أضع الجدول".

وأكمل "خطاب طلب التأجيل كان يخص مباراة المقاولون (19 فبراير) فقط، وحين تحدث معي (وليد دعبس) قال لي إنه يريد تأجيل المباراة ليلعب وديات بدلا منها لأن المدرب تامر مصطفى تولى مهمته مؤخرا".

وأخيرا عن تأجيل مباراة الأهلي وإنبي لأجل معسكر المنتخب قال: "لم يخبرني أحد من الرابطة بأي شيء. أحمد دياب (رئيس الرابطة) هو من اجتمع مع جهاز المنتخب ولم يبلغني بأي شيء. أرسلت إليه الجدول فقال لي: "نزل الجدول". المباراة قائمة بالنسبة لي في موعدها حتى الآن".