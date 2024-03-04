وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه

فتح وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر النار على ناصر ماهر لاعب الزمالك والمنتقل له مؤخرا من فيوتشر بسبب تصريحات لاعب الأبيض قبل عدة أيام.

وقال وليد دعبس عبر قناة LTC: "لدي مشكلة مع الزمالك ستحدث في القادم، أنا أكرمت النادي وأكثر خلال صفقة ناصر ماهر وفوجئت به يقول إن له مستحقات مالية متأخرة لدى فيوتشر رغم أنه مدان لنا بمبلغ 350 ألف جنيه، ولذلك سنقاضي ناصر ماهر".

وأضاف "ناصر ماهر يريد أن يُظهر لجمهور الزمالك أنه زملكاوي حتى النخاع رغم أنه لم يتنازل عن جنيه واحد، وسنقدم شكوى ضده في اتحاد الكرة أنه يدعي ادعاءات غير صحيحة وسنطالب بالتعويض عما قاله لأنه يحاول تشويه سمعة نادي فيوتشر وإدارته".

وواصل "ناصر ماهر يقول إنه زملكاوي منذ ولادته رغم أنه كان لاعبا في الأهلي وقضى حياته كلها هناك، فهو لاعب غير منضبط وسيظل هكذا فهو رفض السفر مع الفريق إلى ليبيا وتم توقيع غرامة عليه".

وأكمل "ناصر ماهر يحاول استغلال مشاعر الجماهير وهذا اللاعب لا هو زملكاوي أو أهلاوي ولا فيوتشراوي".

وأوضح "تواصلت مع أحمد سليمان بعد تصريحات ناصر ماهر وأكد أن سيكون هناك اعتذار ولكن لم يحدث شيء".

واستمر في حديثه "ناصر ماهر أخطأ في الأهلي وفي فيوتشر وفي الجميع، فهل هذا يرضي جمهور الزمالك العريق؟ بالتأكيد لا. وما يفعله لن يصدقه الجمهور ومع أول أزمة سنرى ماذا سيحدث، فنحن كنا نعاني منه كثيرا".

وانتقل للحديث عن مصير أحمد عاطف مهاجم فريقه قائلا: "هذه المرة لن أتراجع. لن يتم بيع أحمد عاطف لأي ناد مصري مهما كان العرض المقدم لنا، وفقط سنسمح له بالرحيل للاحتراف إلا إذا كانت رغبة اللاعب غير ذلك".

وأتم تصريحاته "لا أتمنى مواجهة الزمالك في دور الثمانية في الكونفدرالية لأنني أتمنى نهائي مصري في البطولة".

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