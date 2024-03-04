رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية

الإثنين، 04 مارس 2024 - 00:57

كتب : FilGoal

وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر

شن وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر هجوما حادا على اتحاد الكرة ورابطة الأندية وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الجهتين.

وقال دعبس في تصريحاته لقناة ETC: "اتحاد الكرة أخذ مدربنا لتدريب المنتخب ولم نحصل على أي كلمة شكر ولم يمنحنا فرصة ليتعرف المدرب الجديد على لاعبي الفريق وفرض تأجيل مباراة لنا رغم السفر للعب باسم مصر في الكونفدرالية".

وعن الأزمة الأخيرة بسبب لعب مباراة الفريق ضد سموحة يوم 29 فبراير بعد العودة من مواجهة سوبر سبورت الجنوب إفريقي ورفض تأجيل المباراة قال: "لائحة الـ3 أيام ليست دستور، ويجب أن يكون لديهم بعض الفكر لأن كل رحلة سفر مختلفة عن الأخرى".

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وأوضح "السفر إلى السودان مثلا يختلف كثيرا عن السفر إلى نهاية قارة إفريقيا والسفر داخل البلد مرة أخرى للانتقال إلى المدينة التي سنلعب فيها المباراة".

وأكمل دعبس "بعض رحلات السفر في إفريقيا تحتاج أكثر من يوم للعودة إلى مصر و3 أيام للتعافي من الإرهاق، ولكن قد يكون أعضاء رابطة الأندية اعتادوا على السفر بالطائرات الخاصة ويعتقدون أن كل الفرق تسافر مثلهم".

وواصل "رابطة الأندية ليست جهة تعطي أوامر أو تتعالى على الأندية، وعامر حسين لا يرد على اتصالات فيوتشر".

واختتم "يجب أن يعلم عامر حسين أنه يعمل لصالح الأندية ولكنه لا يدير الأندية ويعطيها الأوامر".

الدوري المصري رابطة الأندية أحمد دياب
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