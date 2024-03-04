فشل في الاقتراب من الصدارة.. برشلونة يتعادل مع بلباو

الإثنين، 04 مارس 2024 - 00:11

كتب : FilGoal

بيدري - بلباو ضد برشلونة

فشل برشلونة في استغلال تعثر ريال مدريد وتعادل مع أتليتك بلباو بدون أهداف على ملعب سان ماميس في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد المتصدر كان قد تعادل أمس السبت مع فالنسيا بهدفين لكل فريق.

التعادل رفع رصيد برشلونة للنقطة 58 في المركز الثالث بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطة عن جيرونا صاحب المركز الثاني، كما ارتفع رصيد بلباو عند النقطة الـ 50 في المركز الخامس.

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التشكيل

بدأ برشلونة المباراة بأندريس كريستنسن في وسط الملعب، بينما شارك رافينيا بشكل أساسي.

أحداث المباراة

سيطر برشلونة على الاستحواذ بشكل أكبر من بلباو في الشوط الأول ولكن تشكيل فرص خطيرة على المرمى.

وفي الدقيقة الـ 25 تعرض فرينكي دي يونج للإصابة بالتواء قوي في الكاحل ليستبدل ويحل فيرمين لوبيز بدلا منه.

أخطر فرص المباراة جاءت بالدقيقة الـ 31 من كانسيلو الذي كاد أن يسجل من وسط الملعب مستغلا خروج أوناي سيمون من مرماه ولكنه تمكن من العودة وإنقاذ الكرة من على الخط بمساعدة يراي مدافع الفريق.

وقبل نهاية الشوط الأول خسر برشلونة لاعبا جديدا للإصابة بعد خروج بيدري ليحل لامين جمال بدلا منه.

الشوط الثاني لم يشهد أي فرصا خطيرة لكلا الفريقين مع وجود استحواذ أكبر من أتلتيك بلباو على الكرة بدون خطورة لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف.

برشلونة سيلعب مباراته المقبلة ضد ريال مايوركا يوم الجمعة المقبل 8 مارس بينما سيحل بلباو ضيفا على لاس بالماس يوم الأحد 10 مارس.

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