علاء نبيل: لا يوجد إشراف على المنتخبات في اتحاد الكرة
الإثنين، 04 مارس 2024 - 00:07
كتب : FilGoal
كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد كرة القدم عن مستجدات العمل بعد تعيينه في منصبه قبل فترة قصيرة.
وقال علاء نبيل عبر قناة أون تايم سبورتس: "لا يوجد أي مشرف على أي منتخب في اتحاد الكرة الآن، مثل هذه الأمور أصبحت غير موجودة وأنا المشرف على جميع المنتخبات".
وأضاف "ولكن جمال علام طلب مني ترك الإشراف على المنتخب الأول له، وكذلك لن أشرف على المنتخب الأولمبي الذي يتبقى له عدة شهور وينتهي".
وواصل "الجهاز الفني الوحيد الذي اخترت تعيينه في اتحاد الكرة هو منتخب مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه وشريف عبد الفضيل".
وأتم تصريحاته "إذا كان القرار بيدي كنت سأغير العديد من الأمور في اتحاد الكرة".
وكان اتحاد الكرة أعلن تعيين علاء نبيل في منصب المدير الفني للاتحاد. كما تم تعيين محمد يوسف نائبا له.
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