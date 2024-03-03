مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز

الأحد، 03 مارس 2024 - 23:49

كتب : هاني العوضي

محمد مصيلحي

تعجب محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري من مطالبات البعض بإبرام الكثير من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية دون النظر لوضع النادي المالي.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "ما هي مداخيل نادي الاتحاد لنجد مطالبات مستمرة بالصفقات في فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف "كان من الممكن بيع هشام صلاح للزمالك ومابولولو لنادي خليجي ومن هذه الأموال يتم عقد صفقات مثل باقي الأندية".

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وواصل "يتم المقارنة بين الاتحاد السكندري وبين المصري ويقولون كامل أبو علي تعاقد مع صفقات كثيرة ومصيلحي لم يتعاقد مع أي لاعب والتقييم لا يكون بعدد الصفقات".

وأتم تصريحاته "الإسكندرية ستنام الليلة سعيدة بعد فوز الاتحاد على إنبي".

تغلب الاتحاد السكندري على مضيفه إنبي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

النتيجة رفعت رصيد الاتحاد إلى 23 نقطة من 13 نقطة في المركز الثاني.

بينما بقي إنبي على الصدارة حتى الان برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

الاتحاد السكندري الدوري المصري محمد مصيلحي
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