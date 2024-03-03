هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف

الأحد، 03 مارس 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

هيثم عرابي

كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر عن مكافأة كبرى للفريق وحقيقة المشادة بينه وبين عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية.

وقال عرابي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "وليد دعبس رئيس النادي ضاعف مكافأة الفريق 4 مرات بعد حسم التأهل في الكونفدرالية".

وعن الخصم القادم بين الزمالك ودريمز الغاني ونهضة بركان المغربي قال: "الزمالك فريق كبير، والـ 3 فرق المحتملة لهم وعليهم، ولكن إن أردنا أن نكون فريقا كبيرا يجب أن نفوز على أي أحد".

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وعن حقيقة المشادة بينه وبين عامر حسين قال: "اللائحة تنص على منحنا 4 أيام بين المباريات الداخلية والخارجية.. ولكننا لعبنا يوم 25 فبراير، ثم سافرنا يوم 26 ووصلنا مصر في يوم 27 ووصلنا الإسكندرية يوم 28 لكي نلعب يوم 29. حتى داخل جنوب إفريقيا سافرنا داخليا لمدة 17 ساعة".

وأوضح "قلت ما لديَّ وكل الاحترام له ولكننا كنا نطالب بالعدل في التعامل، فنحن نلعب أيضا باسم مصر".

أما عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم أحمد عاطف قال: "لا حديث عن أي لاعب الآن فلدينا بطولة قارية ولدينا أمل كبير بها، ولم يحدث أي تواصل من الزمالك".

ويحتل فيوتشر المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة.

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