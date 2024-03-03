عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا

يرى عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك أن العلاقات الطيبة في الوقت الحالي مع الأهلي ساهمت في تسديد غرامة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي لصالح الأبيض.

وقال أدهم عبر قناة أون تايم سبورتس: "العلاقات الطيبة بين الزمالك والأهلي في الوقت الحالي ساعدت في تسديد غرامة كهربا، وحصلنا على كامل مستحقات النادي في هذه القضية".

وأضاف "الشكل الحضاري الذي ظهر في زيارة مجلس الأهلي لمقر الزمالك يجب أن يتواجد بين كل الأندية المصرية".

وواصل "نحتاج لفترة حتى تختفي الحساسية بين جمهور الأهلي والزمالك وفي هذه الحالة قد نرى تعاون بين قطبي الكرة المصرية في الصفقات".

وأردف "لا يزال لدينا عدة قضايا ومنها خالد بوطيب وجايمي باتشيكو وحكم من الاتحاد الدولي بشأن فرجاني ساسي بعدما تقدم بشكوى للحصول على مستحقاته وهذه هي آخر القضايا المتعلة بالزمالك في المحكمة الدولية".

وأتم تصريحاته "مجلس الزمالك يتحرك قدر الإمكان لتقليل أزمة النادي المالية ومع الوقت سيتم حل هذه الأزمة، وبطولة كأس مصر مهمة ونأمل في التتويج بها".