تشاكا: فارق 10 نقاط مع بايرن لا يضمن لنا الدوري.. حدث ذلك مع أرسنال وخسرنا

الأحد، 03 مارس 2024 - 23:05

كتب : FilGoal

جرانيت تشاكا - لاعب باير ليفركوزن

يرى جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن أن فارق الـ10 نقاط بين فريقه وبين بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لا يعني اقترابهم من تحقيق اللقب.

وقال تشاكا عبر شبكة ذا أثليتك: "يجب أن نكون فخورين بمركزنا ولكن لم نحقق أي شيء بعد".

وأضاف "أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، في أرسنال كان فارق النقاط بيننا وبين المركز الثاني 10 نقاط ولم نفز بالدوري، لذلك أعرف هذه التجربة وشاركتها مع زملائي في الفريق".

أخبار متعلقة:
برشلونة يقترب من المركز الثاني.. جيرونا يسقط على ملعبه ضد مايوركا تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله

وأكمل "10 نقاط فارق كبير عندما يتبقى أمامك 10 مباريات، ولكن لا يزال هناك 30 نقطة متبقية لذا الأمر لم يحسم بعد".

ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وذلك بعد 24 جولة من المسابقة.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني تشاكا باير ليفركوزن
نرشح لكم
تين هاج: كان يمكننا الفوز على مانشستر سيتي.. وحتى المركز الخامس يستحق القتال لأجله برونو: الخطة كانت الفوز على مانشستر سيتي ولكن جوارديولا: فودين أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.. والمنافسة على اللقب أمر لا يتعلق بنا فقط دربي مانشستر سماوي.. فودين يقلب الطاولة ويقود سيتي لهزيمة يونايتد بثلاثية ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز تشكيل مانشستر سيتي - هالاند مهاجم ودوكو جناح ضد يونايتد تشكيل مانشستر يونايتد - ثلاثي دفاعي ومهاجم وحيد ضد سيتي انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) ميتز
أخر الأخبار
عامر حسين يرد على وليد دعبس: "مش مسجل النمرة".. ودياب لم يبلغني بتأجيل مباراة الأهلي دقيقة | الدوري المصري
وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 49 دقيقة | الدوري المصري
رئيس فيوتشر: أعضاء الرابطة اعتادوا على الطائرات الخاصة.. وليعلم عامر حسين أنه لا يدير الأندية 55 دقيقة | الدوري المصري
فشل في الاقتراب من الصدارة.. برشلونة يتعادل مع بلباو ساعة | الدوري الإسباني
علاء نبيل: لا يوجد إشراف على المنتخبات في اتحاد الكرة ساعة | الكرة المصرية
مصيلحي: لا يوجد مداخيل مالية للاتحاد.. والإسكندرية تنام سعيدة بعد الفوز 2 ساعة | الدوري المصري
هيثم عرابي يكشف حقيقة المشادة مع عامر حسين ومفاوضات الزمالك لضم عاطف 2 ساعة | الدوري المصري
عضو إدارة الزمالك: العلاقات الطيبة مع الأهلي ساعدت في تسديد غرامة كهربا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت سوبر الطائرة - الأهلي (3) - (1) الزمالك.. الأحمر بطلا للسوبر 2 انتهت كرة طائرة - الأهلي (3) - (2) الزمالك.. نهائي كأس السوبر للسيدات 3 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 4 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي