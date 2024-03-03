تشاكا: فارق 10 نقاط مع بايرن لا يضمن لنا الدوري.. حدث ذلك مع أرسنال وخسرنا

يرى جرانيت تشاكا لاعب وسط باير ليفركوزن أن فارق الـ10 نقاط بين فريقه وبين بايرن ميونيخ في الدوري الألماني لا يعني اقترابهم من تحقيق اللقب.

وقال تشاكا عبر شبكة ذا أثليتك: "يجب أن نكون فخورين بمركزنا ولكن لم نحقق أي شيء بعد".

وأضاف "أنا أتحدث عن تجربتي الشخصية، في أرسنال كان فارق النقاط بيننا وبين المركز الثاني 10 نقاط ولم نفز بالدوري، لذلك أعرف هذه التجربة وشاركتها مع زملائي في الفريق".

وأكمل "10 نقاط فارق كبير عندما يتبقى أمامك 10 مباريات، ولكن لا يزال هناك 30 نقطة متبقية لذا الأمر لم يحسم بعد".

ويتصدر باير ليفركوزن ترتيب الدوري الألماني برصيد 64 نقطة وبفارق 10 نقاط عن بايرن ميونيخ صاحب المركز الثاني، وذلك بعد 24 جولة من المسابقة.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو.