خبر في الجول - عودة شيلونجو تحت الاختبار في الإسماعيلي.. وبنيني جديد

الأحد، 03 مارس 2024 - 22:01

كتب : عمرو نبيل

بينسون شيلونجو - الإسماعيلي - الصورة من الحساب الرسمي للإسماعيلي

يخضع المهاجم الناميبي بينسون شيلونجو للاختبار في صفوف الإسماعيلي بانتظار قرار إيهاب جلال.

وشارك شيلونجو مهاجم الإسماعيلي السابق في مباراة ودية أقيمت اليوم الأحد أمام نادي الشهداء الذي ينافس في القسم الثالث.

وينتظر اللاعب موقف المدرب إيهاب جلال لتحديد إمكانية عودته في صفقة انتقال حر.

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ويبتعد شيلونجو -31 عاما- عن الملاعب منذ فسخ عقده مع الهلال الليبي في صيف 2023.

ولعب شيلونجو مع الإسماعيلي منذ يناير 2019 قادما من سموحة وحتى رحيله في 2022.

في الإطار ذاته علم FilGoal.com أن الإسماعيلي يختبر لاعبا من منتخب بنين للشباب، وهو موريك أموسو الذي سجل هدفا وصنع آخر في ودية اليوم.

ويستعد الدراويش لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.

الإسماعيلي شيلونجو الدوري المصري
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