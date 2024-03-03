خبر في الجول - الإسماعيلي يفاوض جناح الوداد

يستعد النادي الإسماعيلي لدعم صفوفه بصفقة انتقال حر جديدة لاستكمال ما تبقى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي يفاوض هشام بوسفيان جناح الوداد المغربي ومالاجا الإسباني السابق.

ويخوض الدراويش مفاوضات متقدمة مع اللاعب عن طريق وكيله، بعد أن تم عرضه على الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، من جانب اللجنة الفنية.

وإذا استمر سير المفاوضات في الطريق الصحيح سينضم اللاعب للإسماعيلي فورا في صفقة انتقال حر.

يأتي ذلك بعد فسخ عقده مع الوداد في يناير الماضي بالتراضي، بعد أن لجأ للجنة النزاعات في الاتحاد المغربي لكرة القدم.

ويستعد الدراويش لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في الدوري برصيد 13 نقطة من 13 مباراة.