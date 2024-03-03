انتهت الدوري الإسباني - بلباو (0)-(0) برشلونة

الأحد، 03 مارس 2024 - 21:45

كتب : FilGoal

برشلونة - بلباو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أتليتك بلباو ضد برشلونة في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق67. مطالبات من لاعبي برشلونة لاحتساب ركلة جزاء لصالح لامين جمال.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. إصابة جديدة في صفوف برشلونة بخروج بيدري ودخول لامين جمال.

ق31. كانسيلو كاد أن يسجل بطريقة رائعة من وسط الملعب مستغلا خروج الحارس أوناي سيمون ولكنه عاد وأنقذها من على خط المرمى بمساعدة المدافع يراي.

ق26. دخول فيرمن لوبيز بدلا من دي يونج.

ق25. إصابة دي يونج ودخول الجهاز الطبي لإسعافه.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة أتليتك بلباو الدوري الإسباني
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